Nintendo Switch já teria superado vendas do Nintendo 64

O console Nintendo Switch já teria superado as vendas do irmão Nintendo 64, de acordo com um relatório do site VGChartz.

Switch já tem mais 33 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Já a versão “64″, teria acumulado um total de 32,93 milhões de unidades vendidas.

Ainda de acordo com a página especializada, o atual console da Nintendo continua a vender centenas de milhares de consoles por semana.

