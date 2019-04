Imagens impressionantes! NASA divulga novos registros da Terra vista do espaço

Para comemorar o dia da Terra, nesta segunda-feira (22), a NASA divulgou uma série de registros espetaculares do nosso planeta. As imagens foram tiradas desde o espaço. Confira:

As we celebrate #EarthDay, here are views of our home world — as it can only be seen from the distance of deep space: https://t.co/XBoxQlIGU9 #PictureEarth pic.twitter.com/3s06pCvTQz — NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 22, 2019

Foto icônica

‘Nascer da Terra’ é o nome dado à fotografia AS8-14-2383HR tirada por William Anders durante a missão Apollo 8 à Lua, em dezembro de 1968.

We know you love Earth, but how much do you know about it? 🤔 When the solar system settled into its current layout about 4.5 billion years ago, gravity pulled in swirling gas & dust to form Earth. Learn more about our home planet for #EarthDay: https://t.co/GSuj5jyDMm pic.twitter.com/zeA29cbrZH — NASA (@NASA) April 22, 2019

Em virtude da data, a instituição compartilhou o registro histórico no Twitter. Veja o momento impressionante:

NASA

Curiosity Rover

A Agência espacial Americana também divulgou um registro feito pela Curiosity Rover. A sonda explora o Planeta Vermelho desde 2012. Na imagem, é possível ver parte da Terra. Confira:

As we celebrate #EarthDay, let’s take a look at our home from afar. View Earth as seen by the @MarsCuriosity rover, @NASA_Astronauts during #Apollo missions and more: https://t.co/snjfGFeXpr pic.twitter.com/weP1WPvv7c — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) April 22, 2019

