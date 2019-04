O último conselho para cada signo do zodíaco terminar abril da melhor forma

Abril está chegando ao fim! Confira o conselho que pode ajudar cada signo do zodíaco a fechar o mês com chave de ouro e começar novembro com as energias renovadas:

Áries

Mais do que nunca, suas atitudes devem transmitir confiança aos outros – especialmente no ambiente de trabalho. Se preocupe mais em sair das situações sem causar incômodos ou se mostrar, mas sim aprender.

Touro

Seja qual for o momento ou situação, não tenha medo das mudanças! Existem coisas na vida que não podem ser evitadas e a situação atual depende de você. Muitas vezes o universo nos coloca em determinados lugares para lutar e ir mais longe. Pegar ou largar é uma decisão de cada um.

Gêmeos

O que para alguns é excesso, para outros é falta. Uma palavra falada na hora certa e com o objetivo de ajudar pode fazer mais do que o que você esperava. Dando também se recebe.

Câncer

A tristeza sempre parece má companhia, mas não podemos ignorá-la porque ela virá em muitos momentos da vida. É preciso trabalhá-la e pedir ajuda quando necessário. Este sentimento não é eterno e nos permite experimentar a felicidade e lutar para que ela seja a protagonista da nossa vida.

Leão

Aproveite a sensação de sossego trazida pelas coisas que fazem você se sentir satisfeito com a vida e decisões. Dê valor ao máximo para o seu tempo e aproveite o presente, sem esquecer que você deve enfrentar o futuro.

Virgem

Pense melhor em suas finanças. Talvez as ideias que você tem sejam suficientes e você consiga o que precisa. Esqueça os detalhes que, às vezes, prendem você, dificultam seu passo e nem sempre são tão decisivos.

Libra

O amor de um casal pode ir e vir. E em alguns relacionamentos, em um determinado momento você tem tudo e no outro quase nada. Quando não temos o que queremos, pensamos em voltar a ter. É preciso levar em conta que, por vezes, guardamos na nossa mente apenas a nostalgia e os bons momentos, deixando de lado as coisas ruins.

Escorpião

Você está terminando um estágio de sua vida e começando um novo. Isso não é necessariamente perceptível, mas não deve passar despercebido. Este é um momento de crescimento pessoal e uma grande oportunidade para realizar aquilo que era apenas um desejo.

Sagitário

Uma maneira apropriada de encarar a vida é ir resolvendo os problemas que aparecem. Os métodos e regras não são fáceis para você, mas quando deixamos as coisas de lado elas podem se tornar ainda mais complexas.

Capricórnio

Nem sempre parecemos ter tempo e capacidade para resolver tudo – e isso é extremamente humano. A melhor "tática" a empregar é estabelecer uma hierarquia e focar no principal; sempre existe algo que ainda pode esperar um pouco mais.

Aquário

Privilegie sempre a sua tranquilidade na medida do possível. Certas vezes, quando já fizemos o que era da nossa responsabilidade, precisamos esperar que os outros nos retribuam.

Peixes

Já não chore o leite derramado. É preciso deixar de se lamentar pelo o que poderia ter sido ou não, especialmente se já fizemos tudo o que estava em nosso alcance – agora, se você acha que ainda não deu tudo de si, lembre-se que nunca é tarde demais.