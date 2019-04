4 benefícios das pimentas que as tornam essenciais até para turbinar o desempenho sexual

Elas ardem, às vezes, machucam, levam às lagrimas, e mesmo assim muitas pessoas são apaixonadas pela emoção proporcionada pelas pimentas. O calor da fruta não fica apenas na ardência que ela gera, também pode ser observado no desempenho sexual.

A capsaicina é o composto rei das pimentas vermelhas. Ela é fundamental para dar cor e o sabor característico da fruta. O gengibre também contém um pouco da substancia, no entanto, a principal fonte é a pimenta.

Com auxílio de alguns sítios estrangeiros e nacionais, compilamos quatro benefícios da pimenta fundamentais para quem gosta e não gosta delas.

Pimentas vermelhas potenciam o desempanho sexual e outros benefícios

Melhora o desempenho sexual

De acordo com o sítio estrangeiro Web MD, a presença de capsaicinóides é responsável por melhorar a circulação sanguínea. No caso do homem, ela pode ajudar a irrigar melhor o pênis durante a transa.

Protege de doenças coronárias

Ainda segundo o Web MD, as pimentas vermelhas aceleram o metabolismo e auxiliam a diminuir a pressão sanguínea e o colesterol. Além disso, pesquisas indicam que essas frutas reduzem o risco de formação de coágulos, precursores dos derrames.

Melhora o humor

O Blog Natue, da rede de produtos orgânicos, Mundo Verde, assegura que a capsaicina aumenta a produção de endorfina, o hormônio do humor, responsável por sensações de bem-estar.

Ajuda a emagrecer

Você já deve ter visto alguém comendo feijoda com um boa dose de pimenta ou uma moqueca bem picante derretendo de suor no calor brasileiro, certo? Isso é causado pelo efeito termogênico delas.

Elas têm capacidade de aumentar a temperatura do organismo. Em lugares frios é uma boa forma de esquentar o peito, na maior parte do Brasil, no entanto, ela nos faz transbordar de suor.