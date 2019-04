Confira como evitar que sua conta do WhatsApp seja banida do app de mensagens

Se você receber uma mensagem no WhatsApp dizendo que sua conta foi “temporariamente banida”, você provavelmente está utilizando uma versão não oficial do aplicativo de mensagens.

"Se você não mudar para o app oficial após ser temporariamente banido, sua conta pode ser permanente impedida de usar a ferramenta", explicou a ferramenta em comunicado.

Os apps não oficiais, como o WhatsApp Plus e o GB WhatsApp, são versões alteradas do WhatsApp. Eles foram desenvolvidos por terceiros e violam os 'Termos de serviço'.

Como alternar para o app oficial

Pode ser necessário fazer backup do seu histórico de conversas antes de alternar para o app. O nome do aplicativo não oficial que você está usando determina se precisará transferir seu histórico de conversas.

Localize o nome ao tocar em Mais opções > Configurações * > *Ajuda > Dados do app. Se você estiver utilizando um app diferente do WhatsApp Plus ou GB WhatsApp, a recomendação é salvar o histórico de conversas antes de baixar o app oficial. Siga os passos abaixo:

GB WhatsApp

"Recomendamos que você siga os passos abaixo para baixar e transferir seu histórico de conversas. Não seguir esses passos pode fazer com que você perca seu histórico de conversas", revelou.

"Observe que não podemos garantir que a transferência do histórico de conversas será bem-sucedida porque o WhatsApp não é compatível com apps não oficiais". Confira:

Espere seu banimento temporário acabar. O cronômetro mostrará o tempo de espera necessário.

No GB, toque em Mais opções > Conversas > Salvar conversas.

Vá para Configurações do telefone > toque em Armazenamento > Arquivos.

Encontre a pasta do GB e pressione e segure para selecioná-la.

No canto superior direito, toque em Mais > Renomear e renomeie a pasta para “WhatsApp”.

Navegue para a Play Store e baixe o app oficial.

Confirme seu número de telefone.

Na tela de Backup encontrado, toque em Restaurar > Próximo.

O app carregará suas conversas existentes.

Versão Plus

Se o seu histórico de conversas foi salvo anteriormente, ele será transferido automaticamente para o app oficial do aplicativo.

Navegue para a Play Store e baixe o app oficial.

Confirme seu número de telefone.

