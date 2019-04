Terra vista do Espaço! NASA divulga imagens espetaculares tiradas desde a Estação Espacial Internacional

É comemorado nesta segunda-feira (22) o dia da Terra, sendo uma data mundial. Em homenagem a isso, a NASA divulgou imagens espetaculares tiradas desde a Estação Espacial Internacional.

Nos vários registros, é possível ver a Terra com a toda sua exuberância. As imagens foram divulgadas pela Agência Espacial Americana no Twitter. Confira:

Segundo a instituição, a EEI, cuja montagem em órbita começou em 1998, fica a 250 milhas acima do nosso planeta. Veja todas as imagens:

There may be no better view of Earth than from the International Space Station. In honor of #EarthDay, enjoy these photos taken by @NASA_Astronauts from 250 miles above our home planet. You can search astronaut photography here: https://t.co/QU0gAlONAb. #PictureEarth pic.twitter.com/NtEPQzbYyj

— Intl. Space Station (@Space_Station) April 22, 2019