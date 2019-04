Tecnologia: Lançamento do smartphone dobrável Samsung Galaxy Fold deve ser alterado

O lançamento do novo smartphone Galaxy Fold da Samsung deve ser atrasado, de acordo com informações do The Wall Street Journal.

Vários revisores de tecnologia encontraram problemas com o novo Galaxy depois de receber as unidades de teste da empresa.

#GalaxyFold is here! We gave exclusive, early access to the Galaxy Fold to a few of our #TeamGalaxy friends. See their reactions to the first fold.

Learn more: https://t.co/gYYGF4ZvdJ pic.twitter.com/sVm07bN9rv — Samsung Mobile (@SamsungMobile) April 15, 2019

O Galaxy Fold, com preço de aproximadamente 2 mil dólares (cerca de R$ 8 mil – na cotação atual), e o primeiro dispositivo de tela dobrável da indústria.

Vários problemas na estrutura e na tela foram identificados no aparelho. Ele foi apresentado pela empresa em fevereiro.

De acordo com o jornal americano, a marca sul-coreana deve adiar o lançamento do aparelho celular em pelo menos um mês. O smartphone estava programado para chegar nesta semana no mercado americano.

The #GalaxyFold breaks free from 10 years of rigid smartphones, and redefines how we interact with our devices. #DoWhatYouCant

Learn more: https://t.co/gYYGF4ZvdJ pic.twitter.com/ijLWhnNjEg — Samsung Mobile (@SamsungMobile) April 15, 2019

