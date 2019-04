O signo do zodíaco que inicia uma nova fase no amor

Um dos signos de Ar mais sociáveis e elegantes do zodíaco começará uma nova fase no amor esta semana, se sentindo mais inspirado a ser honesto consigo mesmo e com os outros.

Quer saber de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

O sortudo desta vez é o Libriano!

Neste momento, este signo deixa para trás seu lado hesitante e consegue se concentrar melhor nos seus relacionamentos, o que pode levá-lo a amadurecer relações ou simplesmente abrir sua vida para novas conexões.

É possível que a princípio a sensação de estresse seja um pouco mais forte, já que nem sempre é fácil encontrar o equilíbrio dos sentimentos. No entanto, com calma e segurança para aceitar possíveis mudanças, as próximas semanas podem ter uma perspectiva positiva para o futuro da sua vida amorosa.

Esta entrada de Vênus em Áries permitirá que os nativos de Libra explorem ainda mais as profundezas do seu lado emocional e físico. Para os casais, uma nova fase de intimidade pode ter inicio, reafirmando ainda mais o amor ou trazendo respostas para questionamentos de ambas as partes.

O conselho é saber levar o final de abril da maneira mais honesta possível, mas sempre tendo em conta a empatia e o tato para se comunicar com os outros. Esta é a hora de alcançar metas que podem transformar a sua vida amorosa em algo muito mais sincero e feliz.