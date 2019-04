Etapa qualificatória paulista do Mundial de Aviãozinho de Papel acontece na USP nesta terça

Com a pista liberada para pousos e decolagens, os pilotos de aviõezinhos de papel de todo o Brasil já separam os equipamentos necessários para alçar voo na quinta edição do maior torneio mundial da categoria, o Red Bull Paper Wings. De volta após quatro anos, a competição terá três categorias e dezenas de qualificatórias no País. Com inscrições gratuitas, os estudantes paulistas podem se cadastrar nas classificatórias do Estado. Os grandes campeões no geral ainda representarão a nação verde e amarela na etapa mundial, na Áustria, em maio.

Nesta edição, os brasileiros podem se inscrever em três categorias: maior distância de voo, maior tempo de voo e ARcrobacia. As duas primeiras são presenciais, enquanto a que testará a criatividade dos participantes será por decisão online.

Em São Paulo, a primeira qualificatória acontecerá na USP – FAU, nesta terça-feira (23), das 17h até as 19h30 (horário de Brasília). A capital ainda receberá mais uma seletiva, enquanto Bauru fechará a lista do Estado na competição. Para fazer as inscrições e obter mais informações sobre horários e endereço desta seletiva, basta acessar o site.

Com qualificatórias abertas de Norte a Sul do Brasil, os estudantes podem disputar a chance de representar a nação na etapa mundial, diante de mais de 60 países, no Hangar-7, em Salzburg, na Áustria. Em 2006 e 2009, o título internacional na categoria ‘tempo de voo’ ficou em solo verde e amarelo.

Uma terceira modalidade dá espaço a qualquer participante para enviar seu vídeo performando truques com o aviãozinho: é a ARcrobacia. Para participar, é só publicar um vídeo nas redes sociais com a hashtag #redbullpaperwings, e marcar o perfil @redbull. Os vídeos serão submetidos a uma votação online, e os três mais votados serão enviados para um júri. Os jurados determinarão o campeão.