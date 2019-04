Mulher que sofria de enxaqueca crônica encontra uma forma de dizer adeus às crises

Muitas pessoas sofrem de enxaqueca, não é segredo isso. Algumas, no entanto, não sabem o que é uma vida normal e chegam a ter mais de 20 crises por mês. Essa é a história de uma bióloga marinha, Beth Francis, 25, que conseguiu dizer adeus às crises depois de usar um método diferente.

De acordo com o jornal britânico Mirror, Beth estava prestes a desistir do programa de doutorado por conta das enxaquecas, que somavam 25 por mês. Numa atitude desesperada, ela e o namorado decidiram tentar um tratamento que consistia em nadar em água extremamente gelada.

Segundo a bióloga, ela e o parceiro pesquisaram sobre nadar em baixas temperaturas e descobriram que muitas pessoas relatavam significativas melhoras. Então decidiram tentar. “Um minuto depois de entrar na água, minhas dores chegaram à estaca zero”, relata a moça.

Reprodução/ Divulgação/ Vitamin Sea

Beth ainda disse ao tabloide que ela podia sentir dores insuportáveis por causa do frio, mas sempre saía com um sorriso no rosto, pois sabia que o método se mostrara melhor que qualquer medicamento.

Ela e o namorado iniciaram um vlog chamado “100 dias de vitamina do mar” e foram agraciados com o premio Wego Health. Criado para premiar pacientes que tomaram iniciativas inovadoras na ambiente online, inspirar pessoas e chamar a atenção de profissionais e da comunidade.

Antes de sair nadando em qualquer água congelante, procure um médico para que ele oriente formas seguras para fazê-lo. Os riscos de hipotermia são reais e sérios. Qualquer ação irresponsável pode causar danos irreversíveis à saúde.