Hubble da NASA capta impressionante registro da Nebulosa do Caranguejo

O Telescópio espacial Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) captou um impressionante registro da Nebulosa do Caranguejo.

O observatório astronómico americano, um dos mais importantes atualmente, foi lançado em 24 de abril de 1990. Confira a imagem total:

O registro do Hubble foi compartilhado recentemente pela instituição no Twitter. “Ela mostra os resultados de dois companheiros estelares em uma valsa gravitacional, a vários milhares de anos-luz da Terra”, explica.

A nebulosa é a mais intensa fonte de raios X e gama para energias acima de 30 KeV, com fluxo de energia luminosa acima de 1012 eV.

Ela fica a cerca de 6 500 anos-luz da Terra e tem um diâmetro de 11 anos-luz, expandindo-se a uma taxa de aproximadamente 1.500 quilômetros por segundo.

This image of the Southern Crab Nebula was taken to celebrate Hubble's 29th anniversary since its launch on April 24, 1990. It shows the results of two stellar companions in a gravitational waltz, several thousand light-years from Earth: https://t.co/T0EnIkXUo6 pic.twitter.com/uUiV8IMip9

— Hubble (@NASAHubble) April 18, 2019