Huawei lança 1º equipamento do mundo para conectar carros a redes 5G

A Huawei, lançou nesta segunda-feira o que considera ser o primeiro equipamento de comunicações 5G do mundo para a indústria automotiva, em um sinal de suas crescentes ambições de se tornar uma fornecedora importante para veículos autônomos.

A Huawei informou em comunicado que o chamado módulo MH5000 é baseado no chip Balong 5000 5G que foi lançado em janeiro. “Com base neste chip, a Huawei desenvolveu o primeiro módulo de carro 5G do mundo com alta velocidade e alta qualidade”, disse.

A companhia lançou o módulo na feira do automóvel de Xangai, que começou na semana passada e vai até quinta-feira. A empresa disse que o módulo ajudará seus planos para começar a comercializar tecnologia de redes 5G para o setor automotivo no segundo semestre deste ano.

Nos últimos anos, a Huawei tem testado tecnologias para carros inteligentes conectados, em cidades chinesas como Xangai, Shenzhen e Wuxi e assinou acordos de cooperação com uma série de fabricantes de automóveis, incluindo a FAW, Dongfeng e Changan.

A empresa, que também é a maior fabricante de equipamentos de telecomunicações do mundo, está se esforçando para liderar a corrida global por redes 5G de próxima geração, mas está sob alvo de acusações do governo dos Estados Unidos, que alega que seus produtos poderiam ser usados para espionagem por Pequim. A Huawei tem negado repetidamente as acusações.