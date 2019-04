Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco esta semana

A quarta semana de abril já começou e reserva surpresas para todos os signos do zodíaco. Confira todas as previsões para os próximos sete dias deste mês:

Áries

Esta semana será muito boa em termos de relações no trabalho, estando propensa para fechamento de negócios e direcionar ainda melhor os projetos; lembre-se que a boa sorte em questões econômicas continua, por isso não perca as oportunidades.

É preciso fazer tudo da melhor maneira possível. Não insista em coisas que já não dão mais, assim que seja honesto com esta pessoa especial e tente ser amigo se achar que o relacionamento já não vale mais a pena.

O ariano solteiro conhecerá um amor de Leão ou Capricórnio que será muito compatível. Em questões de saúde, cuide de dores nas pernas ou ossos. Você terá sorte em 23 de abril com os números 09, 21 e 34. Use a cor vermelha para atrair boas energias.

Touro

Você terá muito trabalho, mas lembre-se de que você não deve se estressar porque tudo será resolvido. Um dinheiro extra pode chegar, mas é preciso economizar.

Você termina um relacionamento e decide passar algum tempo sozinho para crescer pessoalmente e aproveitar a sua solteirice.

Alguns problemas com colegas de trabalho ou estudo podem incomodá-lo. É necessário ter calma, pois nada disso é muito grave e estes mal-entendidos podem ser resolvidos.

Em 25 de abril, você terá mais sorte – especialmente no trabalho – e seus melhores números são 02, 19 e 88. Tenha mais cuidado com os problemas intestinais ou estomacais. Usar roupas novas de cores fortes ajudará a atrair energia positiva.

Gêmeos

Nesta semana, eles reconhecerão seu desempenho no trabalho e isso fará com que você se sinta melhor.

É possível que você pense muito em alguém que esteve do seu lado. Seu signo não se afasta das pessoas facilmente, mas agora é o momento de tentar ocupar sua mente e pensar mais em você.

Você planeja uma viagem. Tente pensar bastante antes de falar, porque muitas pessoas não gostam de ouvir suas verdades.

Invista em sua casa ou apartamento. Sua sorte aumenta em 24 de abril com os números 04, 29 e 33. Os geminianos solteiros ​encontrarão alguém muito compatível e voltam a se apaixonar por alguém de Virgem ou Aquário.

Câncer

Você terá dias de boa sorte em tudo relacionado à assinatura de novos contratos ou a chegada de dinheiro, mas lembre-se que você não deve se gabar daquilo que não tem. Você saberá de uma gravidez de um familiar e será um momento de muita alegria.

Cuidado com o ciúme e tente não controlar o seu parceiro para evitar cair em brigas sem razão. Para os cancerianos solteiros, serão dias ideais para conhecer pessoas muito compatíveis.

Em 25 de abril você terá sorte com tudo relacionado a trabalho e novos projetos. Seus números da sorte são 01, 23 e 44. Ouro e cores fortes ajudam a atrair a sorte.

Leão

Esta semana você terá muitas preocupações pessoais. Você é forte, mas tente não se estressar e perder o controle. Esta é uma semana de transformação pessoal.

Em seu trabalho, mudanças muito importantes estão surgindo. Seu melhor dia será 23 de abril, uma data ideal para fechar contratos.

No amor você passará bons momentos com o seu parceiro; serão dias de muita compatibilidade e paixão. Os leoninos solteiros conhecerão alguém do signo Escorpião ou Capricórnio. Você pode receber uma proposta no exterior. Seus números da sorte são 09, 32 e 13.

Virgem

Você terá sorte em 22 de abril com os números 02, 37 e 99. Tente usar a cor azul para atrair boas energias. Em questões de trabalho, você deve colocar tudo em ordem para não ser pego de surpresa.

Cuidado com os problemas nervosos e não tome atitudes que prejudicam a sua saúde. Serão dias de recordar um amor do passado, mas é preciso ficar em paz e abrir o coração para poder se apaixonar novamente.

Esta semana é muito propicia ao romance, mas o caos também pode reinar. Portanto, tente não cair em provocações. Aproveite este momento para liderar.

Libra

Tente não se ficar pressionado por questões pessoais e de trabalho; para isso é necessário ter mais paciência do que nunca. Você fará uma viagem imprevista e tudo sairá bem. Tenha cuidado com problemas de infecção de estômago.

Não deixe mais o amor passar por você. Lembre-se que o orgulho às vezes não é tão bom. Você recebe um convite e um presente que não esperava.

Corrija problemas legais a seu favor. Não seja tão “8 ou 80” com as suas amizades, lembre-se que ser um bom amigo é também ser incondicional. Você terá e sorte com os números 04, 21 e 77.

Escorpião

Você ficará um pouco chateado com problemas pessoais, mas não se esqueça que o poder sair da negatividade é seu. Tente se concentrar naquilo que realmente é necessário.

Você pode receber dinheiro extra. Um acontecimento no trabalho o deixará mais satisfeito. No amor, tente não discutir com o seu parceiro, lembre-se de dar a si mesmo um espaço para não se sentir pressionado.

Você terá sorte com os números 04, 29 e 30. Sua compatibilidade no amor está em alta com o signo de Capricórnio, Áries ou Leão. Serão dias de surpresas em questões de viagens ou novos negócios, especialmente em 23 de abril.

Sagitário

Esta semana você deve continuar se relacionando bem para avançar na sua carreira profissional. Tenha cuidado com as fofocas e proteja-se com pensamentos positivos para cortar todas as energias negativas.

Um novo amor do signo de Áries ou Libra pode chegar e construir ao seu lado uma relação de segurança e proteção. Aqueles que são casados ​​enfrentarão alguns problemas relacionados à inveja ou desconfiança.

Seus números da sorte são 06, 29 e 33, e sua cor é o branco. Serão dias de completa renovação e aquilo que é negativo pode dar adeus à sua vida, inclusive amores ou amizades que só sugam a sua energia.

Você sente falta de um amor do passado que também pensa em voltar; tente fechar esse círculo. Cuide bem da sua família, lembre-se de que você é um pilar fundamental para eles.

Capricórnio

Haverá mudanças no trabalho e na vida amorosa. Lembre-se de que seu signo atravessa um estágio de instabilidade em tudo, então é preciso ter mais paciência e não ficar irritado com os outros.

Cuidado com os seus hábitos e cuide melhor da sua saúde. No amor você vai continuar com o seu parceiro atual, mas deve ter cuidado em acabar saindo com mais pessoas sem terminar o seu relacionamento antes.

Não atraia confusão para a sua vida e aprenda a ser mais fiel. Você decide tirar férias para passar um tempo com pessoas que ama. Um divórcio de alguém próximo está por vir.

Seu melhor é 22 de abril e você terá sorte com os números 09, 30 e 47. Tente usar mais vermelho para atrair boas energias.

Aquário

Esta semana você terá problemas com seus colegas de trabalho ou estudo. Lembre-se de que seu signo deve ter cuidado, pois é muito sensível e leva muito a sério as opiniões dos outros.

Você terá muito trabalho e mudanças positivas estão por vir. No entanto, você continuará pensando em mudar de emprego.

Um amor do passado que ficar em paz com você. Você recebe uma surpresa de um membro da família ou uma notícia de gravidez. Você sorte em 23 de abril com os números 07, 15 e 23.

Uma viagem ou mais contato com a natureza podem ajudar a renovar suas energias. Um convite especial pode surpreendê-lo.

Peixes

Tempo de reflexão e de se questionar sobre o que está fazendo corretamente e o que está errado. Você deve levar em conta que esta é uma das melhores fases de 2019 e pode ajudá-lo a se reinventar – especialmente em sua vida pessoal.

Não hesite em tomar decisões para seguir em frente. Nesta semana é possível sentir necessidade de sair daquela angústia inventada por você mesmo e ganhar força internamente. Já não discuta mais com a pessoa que você gosta.

Seu signo é o mais sentimental do zodíaco e deve sempre tentar ter bons hábitos para se sentir melhor e mais feliz. Seu melhor dia será 23 de abril e seus números são 09, 25 e 93.