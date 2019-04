Pequeno grupo da população australiana consome 54% da bebida alcoólica vendida no país; números são piores em outros lugares

Um relatório divulgado na última semana apontou para o fato que 10% dos consumidores de álcool na Austrália são responsáveis pela 54% do que é comercializado no país. O pior de tudo é que os beberrões australianos não são nem líderes nesta lista negativa.

Segundo dados de pesquisas nacionais feitas naquele país entre 2013 e 2016, o grupo é formado majoritariamente por homens que vivem em zonas remotas.

“Eles têm mais de três vezes mais chances de dirigir alcoolizados, cinco vezes mais chances de causar distúrbios públicos ou agredir alguém verbalmente”, diz o relatório.

Apesar de a Austrália estar em uma posição preocupante, os números nos Estados Unidos e Inglaterra são piores. Na potência americana, o 10% mais beberrão consome 55% do que se vende por lá.

No Reino Unido, a coisa parece pior. O 4% mais alcoolizado é responsável por comprar 30% das bebidas alcoólicas. De acordo com o relatório, isso seria o equivalente a 23% do lucro saindo do bolso deste pequeno grupo.