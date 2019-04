Como conseguir que cada signo do zodíaco revele seus sentimentos

Demonstrar aquilo que sentimos nem sempre é uma tarefa simples. Contudo, existem diversas maneiras de abrir nossos corações, para que possamos sentir maior segurança em revelar aquilo que guardamos dentro deles.

Descubra como conseguir que cada signo do zodíaco se abra e revele seus sentimentos:

Áries

O ariano está sempre à procura de ação e aventura e também é extremamente competitivo. Por isso, parte para outra rapidinho quando sente que não tem chances. Para que ele possa revelar seu sentimento deve se sentir cativado e ver que é considerado especial.

Touro

O taurino é leal e gosta de saber que pode não só confiar, como também contar com alguém para qualquer coisa. Ele só consegue se abrir e mostrar quem é de verdade para quem prova que merece sua confiança.

Peixes

Para que o pisciano revele aquilo que sente, é preciso demonstrar que você é uma pessoa de confiança. Isso não é tão simples assim, uma vez que eles são sensitivos e para confiar novamente precisam sentir bastante segurança nas intenções da pessoa.

Capricórnio

Para que ele possa se sentir seguro a compartilhar aquilo que sente, a pessoa deve demonstrar um interesse verdadeiro sobre ele ou se aproximar de uma maneira mais ousada.

Aquário

Para que esse signo possa se abrir, é preciso ter paciência e criar um espaço ou relação que ele se considere seguro. Se ele não se sentir confortável, dificilmente revelará o que sente.

Câncer

O canceriano se sente mais confiante quando sabe que possui uma relação aberta para discutir suas emoções profundamente, sem reservas. Para que isso aconteça, ele precisa de pessoas não tenham medo de se expressar primeiro e possam conversar sobre tudo – mesmo quando o assunto não é tão agradável assim.

Reprodução / Giphy

Virgem

Paciência e compreensão são os caminhos para que você demonstre ao virginiano que é alguém que se importa com ele – além de atenção com os detalhes, claro. O virginiano demora para se abrir com alguém e só o faz quando sabe que não será julgado.

Gêmeos

O geminiano não se decide fácil e nunca sabe se deve compartilhar seus sentimentos com alguém. Quando ele sente que a outra pessoa não tem medo de tomar controle das coisas e se arriscar por ele, geralmente acaba tendo mais coragem de abrir seu coração e tomar uma iniciativa.

Leão

O leonino pode ser preguiçoso quando o assunto é demonstrar o que sente. Ele precisa de incentivos, como demonstrações de apreço e lealdade. Quando ele decidir revelar seus sentimentos, esteja preparado para ouvir a realidade na sua perspectiva – que nem sempre é a mais sutil.

Libra

Mesmo que pareça, o libriano não costuma ser direto. Apesar de demonstrar atenção, confiança e gentileza, é bem provável que ele expresse seus sentimentos com sinais. Por isso, é importante estar atento e não subestimar nada.

Sagitário

O sagitariano não costuma ter tantas dificuldades para revelar o que sente, mas a construção de uma relação de intimidade – sem julgamentos e preconceitos – com certeza é um fator que influencia até mesmo nas pessoas que ele decide manter mais próximas de si.

Escorpião

Ou escorpiano decide ser muito assertivo ou simplesmente odeia responder as perguntas sobre seus sentimentos. Ele precisa se sentir seguro, mas também no controle para poder abrir seu coração – que não é fácil de amolecer e pode ser um mistério até para eles mesmos.