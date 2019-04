Chocolate pode ser uma ótima forma de aliviar o estresse durante o período menstrual, diz pesquisa científica

Um estudo da Universidade de Dammam, na Arábia Saudita, descobriu que o cacau tem 17 propriedades que ajudam a acalmar a dor menstrual. Os pesquisadores relataram que o chocolate incrementa os níveis de serotonina e ajuda a evitar o mal-estar.

“Quando não tenho remédios para reduzir as cólicas, como um pedaço de chocolate nas primeiras horas da manhã”, relatou Charlotte Torres, em entrevista ao sítio estrangeiro Nueva Mujer.

A conclusão da pesquisa foi de que 40 gramas de chocolate escuro ou chocolate ao leite diários por duas semanas são capazes de atenuar os sintomas do estresse em mulheres. Isso pode ser um indicativo dos efeitos descritos por Charlotte.

A mulher assegurou que apenas uma barra de chocolate aporta benefícios mais rápido que qualquer outro remédio. Os níveis de serotonina se minimizam quando as mulheres estão no período de menstruarão, e essa substância gera estabilidade emocional e felicidade.

A pesquisa concluiu que as alterações químicas provocadas pelo chocolate podem ajudar as mulheres a passar por períodos de estresse. Outros estudos contradizem estas descobertas, no entanto, muitas mulheres como Charlotte poderiam usar o cacau para combater os sintomas da menstruação.