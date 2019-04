Chevrolet finalmente concluiu lançamento oficial da Tracker 2020 no Salão de Xangai; confira fotos

Como já dito aqui no Metro, a Chevrolet estava guardando o lançamento da Tracker 2020 para o Salão de Xangai 2019.

E o teaser lançado pela montadora não ficou devendo em nada para o modelo anunciado na festa chinesa. O SUV que deve ser produzido na fabrica de São Caetano no Próximo ano está mais do que lindo.

A montadora americana usará a mesma plataforma do Prisma – que deve mudar de nome para Onix sedã -, na produção da Tracker 2020.

O carro foi lançado esta semana no Salão do Automóvel mais importante do mercado asiático, em Xangai, na China. Segundo informações ainda não divulgadas, a Chevrolet Tracker 2020 terá mesmo motor que novo Prisma.

Confira fotos da Tracker 2020; SUV foi lançada oficialmente no Salão de Xangai 2019