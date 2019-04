As próximas novidades que serão liberadas pelo WhatsApp

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp prepara novos recursos. Pensando nisso, separamos algumas novidades que farão parte do app. Confira:

Chats arquivados

O WhatsApp ativará em breve o recuso de ‘ignorar chats arquivados’, conforme revelado pelo site Wabetainfo.

Atualmente quando um contato é arquivado, ele sai da lista de chat e vai para uma ‘pasta oculta’. No entanto, em caso de nova mensagem, ele volta a aparecer.

Isso deve mudar completamente: Graças ao recurso, quando a função estiver ativada, os bate-papos arquivados não serão desarquivados quando novas mensagens chegarem.

‘Status’ do app poderá ser compartilhado como ‘Stories’ do Facebook. A informação foi revelada pelo portal especializado WaBetaInfo. Ainda não é uma atualização disponível, mas ambas as plataformas trabalham na inédita integração.

Versão para Ipad

O WhatsApp desenvolve uma versão do aplicativo para iPad. Atualmente o aparelho da Apple não suporta oficialmente o app de mensagens instantâneas.

Mesmo com o desenvolvimento, ainda não sabemos quando o aplicativo lançará a atualização de compatibilidade

Informações de Encaminhamento

Atualmente o app trabalha dois novos recursos: Informações de Encaminhamento (para saber quantas vezes uma mensagem foi compartilhada) e o recurso ‘Mensagem Enviada Frequentemente’, útil para descobrir se ela foi enviada para muitos contatos.

