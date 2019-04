Os casais do zodíaco que não dão certo facilmente

Quando o assunto é compatibilidade amorosa, muitos fatores podem ajudar a determinar o sucesso ou fracasso do romance. O signo pode ser um deles.

Mesmo que toda regra tenha sua exceção, esses são os casais que de acordo com o zodíaco tem tudo para dar errado ou cair em uma relação tóxica:

Áries

O que os astrólogos aconselham para esse signo é simples: evite se relacionar com os capricornianos. Isso acontece porque o signo se sente intimidado com a sua energia e personalidade forte, o que os leva a ter muita dificuldade em aceitar o outro.

Touro

Prefira distância dos aquarianos: esse é um dos signos mais frios e você é o oposto disso. Enquanto o taurino dedicaria grandes esforços na relação, o aquariano não daria à mínima.

Gêmeos

Escorpião é um dos signos mais sedutores e, assim como o geminiano, gosta de ver o lado “até onde vai dar” das coisas. Contudo, as pessoas regidas por esse signo gostam de fidelidade extrema e de se sentirem únicos, dessa forma a relação poderia ser muito conturbada se o geminiano não atende suas expectativas.

Câncer

Sair com um sagitariano é a pior decisão que você pode tomar. O canceriano vai sofrer muito para sair da sua zona de conforto, romper padrões e se adaptar ao sagitariano que leva a vida de uma forma mais despreocupada. Isso pode levar ambos os lados para um ciclo de insatisfação interminável.

Reprodução/Guiphy

Leão

Mesmo que o pisciano te deslumbre, encontrar um ponto de equilíbrio na relação será algo que dará bastante trabalho. Ambos os signos são bem parecidos e, além de conhecer suas debilidades, tendem a se sentirem profundamente feridos quando são atacados por alguém que amam, o que os leva a guardar rancor.

Virgem

Quando alguém sai com um libriano tem que estar disposto a relaxar, deixar a seriedade de lado, chegar tarde e não ter problemas com mudar totalmente de planos de uma hora para a outra. O virginiano não possui essa tranquilidade toda e, qualquer sinal de que as coisas estão saindo do seu controle, já é suficiente para desestabilizá-lo emocionalmente.

Libra

Para o libriano, o virginiano também não serve. Mesmo que a pessoa pareça irresistível, só a ideia de receber uma recomendação de onde, quando e como deve fazer as coisas, desespera aquele que é regido por libra.

Reprodução/Guiphy

Escorpião

Dar uma oportunidade para o geminiano é uma má ideia, já que esse signo tende a não se comprometer facilmente. Além disso, o geminiano gosta de estar atento a cada movimento do parceiro, o que para o escorpiano não é muito saudável.

Sagitário

O sagitariano pode até se encantar pela doçura do canceriano, mas quando chegar o momento de conhecer o lado mais dramático dessa pessoa, ele irá querer fugir. É difícil para os sagitarianos mostrar aquilo que realmente sente.

Capricórnio

Quando as coisas com áries começam a ficar mais sérias, os problemas começam a surgir. Isso acontece porque ambos os signos gostam de ter o poder e lutam por ele. A relação desse casal do zodíaco pode se tornar dependente e tóxica.

Reprodução/Guiphy

Aquário

Não deve sair com o taurino porque não sente a mesma necessidade de intensidade que ele. O aquariano não consegue entender porque o taurino acha que tudo tem que ter um bonito significado sempre.

Peixes

Os leoninos são galãs, românticos e muito amáveis, mas quando se sentem vulneráveis perdem o controle da situação. Os piscianos não conseguem ajudar o parceiro a retomar o equilíbrio e, por vezes, também são afetados e se sentem desequilibrados.