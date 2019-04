NASA divulga imagens detalhadas de asteroide que pode colidir com a Terra

A NASA divulgou recentemente imagens detalhadas do asteroide Bennu. A rocha espacial, que está relativamente próxima do nosso planeta, é foco da sonda OSIRIS-REx.

Espera-se que durante este ano a espaçonave pouse no asteroide e em 2020 comece a coletar amostras da superfície por meio de um braço retrátil.

Here's another view of Bennu's largest boulder, which protrudes from the asteroid's southern hemisphere. I took this on Mar. 7 during Flyby 1 of Baseball Diamond phase. To get this angle, I pointed PolyCam down and west while flying over the equator.

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) April 15, 2019