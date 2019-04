Assim você pode se conectar facilmente ao WhatsApp Web

Caso você não saiba, com as conversas do aplicativo podem ser 'transferidas' para o seu computador de forma fácil. Você pode utilizar o app em um computador por meio do WhatsApp Web. Os dois devem estar conectados na internet. Confira como conectar :

Abra WhatsApp como você faz normalmente no celular;

Então, vá para os três pontos que estão no canto superior direito e selecione WhatsApp Web. Sua câmera será aberta automaticamente para digitalizar um código QR;

No navegador do seu computador, abra o site web.whatsapp.com.

Depois de feito tudo isso, você deve utilizar o aparelho celular para focar no código QR que aparece na tela do computador.

Reprodução/Fayer Wayer

Com isso, o celular irá se conectar e o aplicativo será aberto no seu computador. Usar o WhatsApp Web é muito útil e tem quase todas as funções da versão móvel.

LEIA TAMBÉM: