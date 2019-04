Os signos do zodíaco que não pensam nos outros para tomar uma decisão

Alguns signos do zodíaco preferem priorizar a si mesmos quando o assunto é tomar uma atitude, mesmo que essa decisão termine trazendo consequências para os outros.

Confira se você está na lista:

Áries

O ariano é impulsivo e isso pode fazer dele alguém bem desatento com os sentimentos dos outros. Ele pode até se preocupar e pensar antes de tomar alguma atitude delicada, mas costuma colocar sua vontade em primeiro lugar e sem remorso, pois acredita que o tempo é capaz de apagar seus erros. As pessoas regidas por Áries devem sempre ter cuidado com a imprudência.

Gêmeos

O geminiano é capaz de reconhecer as consequências das suas atitudes, mas ele tem muita dificuldade em deixar suas necessidades de lado e pode acabar seguindo o caminho do egoísmo. Além disso, as pessoas de Gêmeos são inquietas e isso pode gerar impulsividade, já que nem sempre elas conseguem focar profundamente nos sentimentos dos outros.

Capricórnio

O capricorniano quase sempre se coloca em primeiro lugar. Ele tem consciência que suas atitudes podem afetar o outro, mas não mudará de opinião se isso implica deixar de lado algo que ele deseja ou considera importante. Ele age de forma implacável e, por mais que o remorso chegue mais tarde, prefere não perder tempo.