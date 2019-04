2 detox de cúrcuma para tomar na Páscoa que prometem desintoxicar o organismo; confira receitas

A Cúrcuma é um tempero extremamente popular na Índia e algumas pesquisas a relacionam ao combate do câncer de colón, útero e próstata. É a partir dela que se faz o curry. A incidência desses tipos de câncer é menor em países que a consomem com frequência.

Veja como fazer um chá e um suco baseado na raíz, que é muito popular o oriente.

CHÁ MATINAL DETOX QUE AJUDA A DAR ENERGIA E A EMAGRECER

INGREDIENTES

Duas xícaras de água fervente

Um limão orgânico cortado em fatias

Três cm de gengibre fresco, descascado e cortado

Uma pitada de cúrcuma

Duas colheres de chá de mel (opcional)

Preparação: Ferva água. Adicione os demais ingredientes, com exceção do mel, e desligue o fogo. Deixe descansar por 30 minutos. Coe, adicione o mel e beba na temperatura que desejar. Se precisar esquenta-lo, não o leve até o ponto de fervura.

VEJA A RECEITA DO SUCO DETOX DE ABACAXI, GENGIBRE E CÚRCUMA

Ingredientes

Três centímetros de gengibre

Meia xícara de abacaxi

Uma colher de chá de cúrcuma

Água

Preparação: misture todos os ingredientes e tome em jejum.

Não se esqueça de consultar um nutricionista para desenvolver um plano alimentar equilibrado. Esta bebida não tem valor de refeição e as demais horas do dia requerem uma alimentação saudável e balanceada para que você atinja seus objetivos. Somente um profissional pode ajudar com um plano alimentar completo.