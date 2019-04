Cientistas da NASA descobrem que 'chuvas de meteoros' têm papel fundamental para a Lua

A NASA (National Aeronautics and Space Administration) obteve uma importante descoberta espacial. Cientistas descobriram que água está sendo liberada na Lua durante 'chuvas de meteoros'.

Pesquisadores relatam que correntes de meteoroides infundem a fina atmosfera lunar com um vapor de água de curta duração.

De acordo com a instituição, para ser liberado, os meteoroides tiveram que penetrar pelo menos 3 polegadas (8 centímetros) abaixo da superfície.

Debaixo dessa camada superior seca, encontra-se uma fina camada de transição, depois uma camada hidratada, onde as moléculas de água se prendem.

A NASA afirma que a descoberta é de extrema importancia. “Esta descoberta fornece um recurso potencial para exploração futura, melhora nossa compreensão do passado geológico da Lua e da evolução contínua”, revelou.

