Battle Royale: Confira dúvidas sobre o jogo Garena Free Fire

Gosta de game Battle Royale? Separamos algumas dúvidas simples sobre o jogo Garena Free Fire, sucesso mundial. Confira:

Diamantes

Os diamantes são o recurso mais valioso no Free Fire. É usado para comprar itens na loja, atualizar para o Passe Elite no Passe Fogo, girar no Diamante Royale, comprar personagens, atualizar personagens e desbloquear habilidades de personagem.

Para adquiri-los, é possível comprar no aplicativo do game ou ativar o Cartão de Desconto para coletar diariamente.

Já o outro, é outra moeda usada no Free Fire. Pode ser utilizada para comprar alguns itens de loja e girar em Ouro Royale. Como os diamantes, também pode ser usado para comprar personagens, atualizar personagens e desbloquear habilidades de personagens.

A principal maneira de obter ouro é jogando a partida e receberá uma certa quantia no final. Pagamentos: Jogadores podem realizar pagamentos no Garena Free Fire dentro e fora do game battle royale.

Chargebackz

A suspensão por reembolso indevido (chargeback) é uma compra que foi realizada, mas não foi paga. “Teve os Diamantes inseridos na conta em questão, porém, houve um cancelamento do pagamento, gerando dívida com a Garena”, explica a desenvolvedora.

De acordo com informações disponíveis no site da empresa, para poder tirar a suspensão da conta, será necessário pagar o valor da dívida referente aos Diamantes que foram inseridos na conta seguindo os passos abaixo:

Entrar em contato direto com a empresa do método de pagamento que você utilizou inicialmente;

Realizar o processo para pagar o valor, de acordo com as instruções que irão lhe passar;

Aguardar o prazo estipulado para processar o novo pagamento, pois a Garena será notificada quando o pagamento for confirmado.

Caso tenha realizado um reembolso indevido, você receberá uma mensagem avisando que a conta foi suspensa a partir de uma determinada data.

Free Fire e Facebook

É possível vincular sua conta do game Garena Free Fire ao seu perfil do Facebook. Para isso, o processo é simples e rápido. “Vincular sua conta ao Facebook tornará sua conta mais segura salvando seu progresso na rede social”, revelou a Garena.

Também poderá fazer o login usando a conta do FB em qualquer outro dispositivo. Confira como fazer rapidamente:

Clique no botão "Configurações" no canto superior direito;

Clique em "Vincular FB";

Entre na sua conta do FB;

Confirme.

