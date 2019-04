Os signos mais sensitivos do zodíaco

Alguns signos do zodíaco são mais sensitivos, pois possuem uma maior conexão com o seu eu interior e com as energias ao seu redor.

Essa sensibilidade é característica dos signos do elemento Fogo, que possuem muita energia vital e quando se dedicam a desenvolver sua sensitividade podem facilmente se tornar médiuns ou videntes.

Confira o poder de cada um deles:

Áries

Possuem muita energia vital e o poder de atrair aquilo o que desejam. Além disso, são presenteados com o dom da magia.

Sagitário

Os sagitarianos são pessoas de muita positividade e fé. A sorte chega até eles quando se dedicam a ajudar os outros a retomar a esperança na vida.

Leão

O leonino é dotado do poder do conselho. São sábios, que sabem como brilhar e possuem a missão de fazer a diferença na vida de determinadas pessoas.