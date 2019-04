Missão da NASA descobre novo planeta semelhante à Terra

O projeto NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) descobriu um novo planeta semelhante à Terra. A informação foi divulgada recentemente pela instituição.

Segundo a agência espacial americana, ele fica localizado fora do nosso sistema solar e provavelmente é rochoso.

📣Discovery Alert: @NASA_TESS🛰 Finds Its First Earth-Sized Planet!

HD 21749c is about 89% Earth’s diameter and is 53 light-years away in the southern constellation Reticulum, and is the second planet TESS has identified in the system. https://t.co/0ZhaCo5sgO pic.twitter.com/hJHyqdsCCX

— NASA Planetquest (@PlanetQuest) April 15, 2019