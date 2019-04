NASA divulga imagem impressionante registrada pelo telescópio Hubble em 2006

A NASA divulgou recentemente uma imagem impressionante da galáxia M82 registrada pelo telescópio espacial Hubble em 2006.

O equipamento foi lançado pela agência espacial americana em 24 de abril de 1990, a bordo do ônibus espacial Discovery.

Um fenômeno também é exibido: “As plumas de gás hidrogênio de aparência ardente saem do disco azul da galáxia M82, onde as estrelas se formam 10x mais rápido que na nossa galáxia”, revelou.

O Hubble capturou o mosaico visível na Galáxia Messier 82. A NGC 3034 foi descoberta em 1774. Confira o registro:

#HubbleClassic Fiery-looking plumes of hydrogen gas blast out of the blue disk of galaxy M82, where stars form 10x faster than in our galaxy. Hubble captured this visible & infrared mosaic of M82 in 2006 to celebrate the telescope's 16th anniversary: https://t.co/iLmj5Orbhj pic.twitter.com/PannHNoUYi

— Hubble (@NASAHubble) April 9, 2019