Os signos do zodíaco que mais sofrem para superar o ex

Superar o ex não é fácil para ninguém, mas existem quatro signos do zodíaco que costumam sofrer um pouco mais do que o normal após um término.

Confira os quatro signos que mais sofrem para superar o ex:

Virgem

Os virginianos gostam muito de estabilidade e, por isso, levam mais tempo para superar um rompimento. Eles pensarão bastante no que fizeram de errado e podem permanecer angustiados nos primeiros meses.

Leão

Eles farão todo o possível para mostrar que deram a volta por cima e estão superando bem, mas na verdade, reprimem o sofrimento dentro de si. Quando percebem que ainda se sentem abalados, se decepcionam com eles mesmos.

Libra

Leva tempo para que os librianos encontrem alguém de quem eles gostam e, quando isso acontece, eles se dedicam ao máximo aos seus relacionamentos. Se o término acontecer, eles provavelmente se sentiram injustiçados e com muita mágoa.

Escorpião

Os escorpianos são muito apaixonados e um pouco obsessivos, duas características que não permitem que eles superem um relacionamento tão rápido. Eles tentaram se manter longe do ex, mas certamente seguirão seus passos nas redes sociais e sentirão um aperto no coração quando ouvir seu nome.