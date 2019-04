Free Fire: Veja três dúvidas sobre o game Battle Royale

O jogo Garena Free Fire tornou-se um sucesso. Atualmente o game Battle Royale está disponível para sistemas Android e IOS. Para melhorar a usabilidade dos jogadores, separamos três dúvidas comuns sobre o título. Confira:

Personagens

Cada personagem possui um tipo de habilidade específica aplicada durante as partidas do Free Fire. Algumas são passivas (são aplicadas de forma automática) e outras ativas (o jogador possui controle e escolhe quando usar na partida).

E posso usar habilidades de outros personagens? A dúvida comum foi esclarecida Garena. Em um tutorial no site oficial, a empresa explica que isso é possível.

No entanto, “para isso, você precisa desbloquear os ‘Slots de Habilidades’ no personagem que gostaria de usar”, orienta a empresa. Uma vez desbloqueados, você pode selecionar qual habilidade gostaria de compartilhar com aquele personagem.

Aplicativo trava ou fecha inesperadamente

O aplicativo do game trava ou fecha inesperadamente no seu celular? A Garena disponibiliza um tutorial com algumas orientações.

“Se o seu jogo continuar a falhar ou a sair inesperadamente, pode ser que o seu dispositivo esteja com pouca memória disponível”, revelou a empresa. Aqui estão algumas sugestões para corrigir isso:

Feche todos os outros aplicativos antes de ativar o Free Fire

Mude o ajuste gráfico no jogo para baixo. Você pode facilmente fazer isso clicando no botão "configurações" no canto superior direito e escolhendo a qualidade gráfica no menu de configurações

Não carregue o telefone durante a reprodução

Limpar dispositivo se você estiver usando dispositivos Android

Feche o aplicativo a cada 20 a 30 minutos se o problema persistir

A Garena também orienta: “Se nenhuma das opções acima ajudar, entre em contato conosco aqui”. O game está disponível para Android e iOS.

Peportar 'trapaceiros'

Usar software de terceiros, explorar bugs, fazer modificações no usuário e qualquer outro comportamento que dê vantagem indevida sobre outros jogadores são considerados fraudes no game Free Fire.

Isso pode custar caro: Segundo a Garena, a proibição de conta e do dispositivo permanentemente são as penalidades aplicadas.

“Ajude-nos a criar um ambiente de jogo justo recusando-se a usar fraudes e denunciando quem fizer isso”, revelou. Se você suspeitar de algum jogador que esteja usando fraudes, você tem as seguintes maneiras de nos relatar. Confira:

Se você os encontrou no game, assistindo ao jogo deles, basta clicar no botão "denunciar" e seguir as instruções disponíveis na página.

Se encontrar fora do jogo, entre em contato aqui. O ID do usuário / nickname do jogador deve ser claramente exibido na evidência que você forneceu.

LEIA TAMBÉM: