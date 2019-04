Adeus Print! Captura de tela do WhatsApp deve ser proibida

Uma recente atualização beta do WhatsApp para Android trouxe novos recursos, conforme revelado pelo site especializado Wabetainfo.

Na versão, também é liberada uma nova forma de bloquear o aplicativo de mensagens, permitindo que ele seja aberto apenas usando a impressão digital.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.106: what's new?

New improvements for the WhatsApp Doodle are now available for any Android beta user.https://t.co/Ad3Prx2YbC — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 15, 2019

No entanto, com o novo recurso, o app deve tomar uma medida polêmica. A captura de tela, o famoso print, do WhatsApp deve ser proibida.

"Quando o leitor de digitais é habilitado para abrir o aplicativo as capturas de tela das conversas são bloqueadas. Você ainda pode responder as mensagens com as notificações e atender chamadas se o app estiver bloqueado", afirma uma prévia do recurso.

Lembrando que para ter acesso ao recurso, o aparelho celular deve ter compatibilidade com leitor de impressão digital.

Ao que parece essa vai ser uma função opcional, que vai poder ou não ser habilitada. Ainda não sabemos quando o recurso será liberado para todos.

