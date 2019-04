Três bugs prejudicam jogadores do game Fortnite

Novos bugs afetam os jogadores do game Fortnite. No Twitter, a desenvolvedora Epic Games explicou os problemas. Confira:

Modo Arena

Um problema afeta o modo Arena. “Nós estamos cientes de um problema no modo Arena aonde ele mostra jogadores em divisões menores do que vocês estão. Isso é um problema apenas visual, suas divisões continuam as mesmas. Já estamos trabalhando em uma correção”, explicou.

Salve o Mundo

Um bug afeta jogadores no modo Salve o Mundo. “Estamos cientes de que alguns jogadores do Salve o Mundo estão com problemas para se conectar após o lançamento da v8.40. Estamos investigando esse problema e atualizaremos vocês quando tivermos mais informações”, disse.

Kickados de missões

“Nós continuamos a investigar as possíveis causas do problema do SoM aonde jogadores são kickados de missões, ou não conseguindo carregar alguns locais. Traremos mais atualizações sobre isso assim que possível”, orienta.

