Cientistas detectam no espaço primeira molécula do Universo

Cientistas detectaram no espaço a primeira molécula do Universo. Os estudiosos localizaram o hidreto de hélio (hidro-hélio) em nossa própria galáxia. O hidreto é um contribuinte para a formação das primeiras estrelas.

A informação foi compartilhada nesta quarta-feira (17) pela Agência Espacial Americana. Ainda de acordo com a NASA, a descoberta é importante para desvendar nossos começos cósmicos.

SOFIA

‘Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy’, conhecido como SOFIA, foi o observatório utilizado para a descoberta. Um Boeing 747 transporta o precioso equipamento.

Um recente upgrade para um dos instrumentos, chamado de Terahertz Frequencies, acrescentou o canal específico para hidreto de hélio que os telescópios anteriores não tinham.

