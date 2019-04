Como a Lua Rosa afetará os relacionamentos de todos os signos do zodíaco

Na próxima sexta-feira uma Lua cheia em Libra ganhará os céus. Esta fase se inicia juntamente com o fenômeno chamado de “Lua Rosa”, um nome nascido não pelo satélite natural ficar com esta cor, mas sim por ser a primeira Lua Cheia da primavera para os nativos da América do Norte, que homenagearam as flores que costumavam aparecer nesta época.

O que esta Lua cheia nos pede

Na astrologia, este trânsito chega para balançar as emoções de todos os signos do zodíaco, pois ele não nos obrigará apenas a prestar mais atenção nos nossos relacionamentos, mas também teremos que resolver questões pendentes!

Este momento se refere muito aos relacionamentos, mas também à vida financeira e carreira, marcando a nossa segunda oportunidade de chegar à conclusões que nem sempre queremos, mas precisamos. Esta é a hora ideal para iniciar mudanças e deixar que o novo comece a tomar conta.

Pode parecer assustador, mas se inicia uma fase de fechamento. Relacionamentos podem chegar ao fim, mas problemas que pareciam intermináveis, também podem surpreender com uma resolução. Entramos em uma etapa decisiva para se comprometer ou desapegar.

Reprodução / Giphy

Este também é sobre você

Além de nos guiar e nos fazer refletir profundamente sobre os nossos relacionamentos, a Lua Cheia em Libra mudará a relação de cada um consigo mesmo.

Além de começar a andar com os próprios pés e se libertar de dependências, este trânsito nos impulsionará ao amor próprio. Mais do que nunca, devemos trabalhar para uma relação mais positiva com tudo o que somos, pois isso permite que possamos construir relações mais sólidas e saudáveis com os outros.

O que devemos fazer

Este é o momento de diminuir a velocidade e refletir sobre as coisas. Libra pode ser um signo que luta pela justiça, mas também precisa de mais controle com a impulsividade.

Devemos levar em conta o futuro e pensar antes de falar ou agir. Ser cuidadoso e o mais consciente possível das nossas atitudes pode fazer toda a diferença nos próximos dias.

Reprodução / Giphy

Com o que se deve tomar cuidado

A partir de hoje as coisas podem ficar um pouco confusas e as tensões nos levam a tomar decisões impulsivas. Por isso, devemos tomar cuidado com: