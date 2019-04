Galáxia em formato de ‘água-viva’ será estudada pelo telescópio Webb da NASA

O Telescópio James Webb será lançado em março de 2021. O equipamento da Agência Espacial Americana (NASA) nos dará uma visão surpreendente do universo.

O telescópio tem a intenção de substituir parcialmente as funções do Hubble, lançado em abril de 1990. Entre os objetivos da nova missão espacial, James Webb estudará uma galáxia em formato de ‘água-viva’.

Na luz visível, esta galáxia tem "tentáculos" azuis de jovens estrelas penduradas em seu disco. Na luz do raio X, uma cauda gigante de gás quente flui atrás da galáxia. Confira:

In visible light, this galaxy looks like a jellyfish with blue "tentacles" of young stars dangling from its disk. In X-ray light, a giant tail of hot gas streams behind the galaxy. Infrared #NASAWebb will study this tail of gas & the stars forming in it. https://t.co/4J2YGWYE2l pic.twitter.com/pWKd4rNOXD

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) April 17, 2019