Companhia aérea Jet Airways cancela todos os voos e suspende operação

A Companhia aérea Jet Airways nesta quarta-feira (17) cancelou todos os voos e suspendeu o funcionamento. A decisão é por tempo indeterminado.

As operações domésticas e internacionais foram afetadas. A empresa indiana passa por uma difícil crise desde o ano passado.

"Com profunda tristeza e pesar, gostaríamos de compartilhar isso. Com efeito imediato, suspenderemos todas as nossas operações de voos domésticos e internacionais”, revelou em comunicado.

“Ao longo das últimas semanas e meses, tentamos todos os meios possíveis para buscar financiamento, tanto intermediário quanto de longo prazo, para manter nossas operações funcionando. Infelizmente, apesar do melhor dos nossos esforços, não tivemos outra escolha”, disse.

With deep sadness and a heavy heart we would like to share that, effective immediately, we will be suspending all our domestic and international flight operations.

