O próximo grande recurso do WhatsApp para IOS e Android

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp terá um novo recurso para os sistemas operacionais IOS e Android. A plataforma trabalha no desenvolvimento de stickers animados, conforme revelado pelo site especializado Wabetainfo.

Segundo o portal, a novidade passa por ajustes e deve ser liberada em breve. A versão WEB também terá suporte para a função inédita.

💣 WhatsApp is working to implement animated stickers!

Discover the feature for Android, iOS and WhatsApp Web: videos included in the article!https://t.co/ARhoZx9OeT

NOTE: The feature is not available yet and it will be available soon.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 17, 2019