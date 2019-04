Twitter suspendeu 100 mil contas com conteúdo abusivo em 3 meses

O Twitter revelou nesta terça-feira (16) que suspendeu 100 mil perfis com conteúdo abusivo entre os meses de janeiro e março. Em comunicado, a empresa também revelou novidades.

A ação faz parte do projeto “Twitter mais saudável”. Segundo a rede social, houve um aumento de 45% [de contas suspensas] em relação ao mesmo período do ano passado.

“Continuaremos aprimorando nossa tecnologia para nos ajudar a analisar o conteúdo que viola nossas regras mais rapidamente e antes que elas sejam denunciadas, especificamente aquelas que enviam informações privadas, ameaças e outros tipos de abuso”, explicou.

We’re working hard to keep you safe. There’s more work to do, but we want to share the results from our latest changes. https://t.co/tb8xCfOk1M

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 16, 2019