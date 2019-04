Para reabastecer Estação Espacial, nave Cygnus NG-11 é lançada pela NASA

A espaçonave Cygnus NG-11 foi lançada na tarde desta quarta-feira (17) pela Agência Espacial Americana (NASA).

O foguete Antares é responsável por transportar a nave de carga . A base escolhida fica localizada no estado da Virgínia (Estados Unidos).

The @northropgrumman #Antares rocket, with #Cygnus resupply spacecraft onboard, launches from Pad-0A @NASA_Wallops . Today is the company's 11th resupply mission to @Space_Station . See more 📸 https://t.co/0F02CyByix pic.twitter.com/abmoLmgkab

Essa é a 11ª missão de reabastecimento da Estação Espacial Internacional (ISS – singla em inglês), em orbita desde novembro de 1998.

O veículo foi carregado com de suprimentos. Ele também abriga 40 camundongos, para estudos científicos. Confira momento exato do lançamento:

3-2-1… and we have LIFTOFF! 🚀 @NorthropGrumman’s Antares rocket launched from @NASA_Wallops in Virginia at 4:46pm ET. Heading to @Space_Station, the #Cygnus spacecraft will deliver ~7,600 pounds of cargo. Watch as it continues its journey into space: https://t.co/HSWfhjcK5u pic.twitter.com/cAvUjttzru

