Os signos que mais sentem ciúmes dos amigos do parceiro

Alguns signos do zodíaco podem escolher muito mal o alvo dos seus ciúmes e acabam focando nos amigos dos seus parceiros.

Confira os signos que possuem uma maior probabilidade de fazer isso:

Áries

Não importa o quanto este signo possa parecer confiante e no comando, ele possui uma insegurança calada, que se desenvolve a partir do seu desejo de ser sempre o primeiro em tudo. Se sentir que seus amigos ocupam um lugar mais importante do que ele na sua vida, você irá perceber seu ciúme, pois ele não consegue controlá-lo e pode mudar bastante sua forma de ser.

Gêmeos

A fidelidade pode ser um desafio na sua vida e ele tende achar que para as outras pessoas isso também é difícil. Este signo não gosta de assumir seus ciúmes, pois ele cai especialmente sobre aqueles amigos mais próximos, que entendem o parceiro tanto quanto ele. Ele consegue manter controle, mas deixa transparecer sua insatisfação “devolvendo na mesma moeda”.

Câncer

A carência e o excesso de proteção do canceriano pode levá-lo a sentir ciúme dos amigos do seu parceiro. Ele odeia deixar esse sentimento transparecer e, por vezes, prefere guardá-lo até que isso se torne ressentimento – o que complicada ainda mais as coisas. Para lidar com isso e ele pode começar a ser passivo-agressivo.