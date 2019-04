NASA divulga sequência de imagens captadas do planeta anão 'Ceres'

A Agência Espacial Americana divulgou recentemente uma sequência de imagens captadas do planeta anão Ceres. O registro foi feito pela espaçonave Dawn ao se aproximar do planeta em 2015.

A missão foi lançada em setembro de 2007 e é gerenciada pelo Laboratório de jato-propulsão – JPL. Tem a finalidade de examinar planetas anões.

Ceres está localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Desde sua descoberta em 1801, recebeu diversas classificações, sendo enquadrado na categoria de planeta anão em 2006.

Sua superfície, conforme anteriormente observado pelo Telescópio Espacial Hubble, apresenta regiões mais escuras, além de locais de brilho proeminente, de natureza ainda desconhecida. Confira:

Four years ago today, our Dawn spacecraft captured this sequence as it approached the dwarf planet Ceres. This week, the Space Foundation presented the Dawn mission team with the 2019 John L. "Jack" Swigert, Jr., Award for Space Exploration: https://t.co/Ek3qp6l0FU pic.twitter.com/wi2pq66gTP

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 10, 2019