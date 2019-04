Como a entrada de Mercúrio em Áries influenciará a vida de cada signo do zodíaco

Mercúrio acaba de deixar o sensível signo de Peixes para entrar em Áries, um visionário implacável e que promete movimentar a vida de muitos signos do zodíaco.

Confira como esta fase irá te influenciar:

Áries

No mês em que seu signo começa a decolar, você tem a sorte de receber a entrada de Mercúrio em Áries. Este trânsito dará a energia necessária para você comunicar aquilo que acredita, em alto e bom som. Se você esteve se sentindo ignorado ou negligenciado, estas sensações finalmente ficarão para trás. Tenha apenas cuidado em exagerar na franqueza e não desaprender a pedir desculpas.

Touro

É preciso não ficar aterrorizado e levar as mudanças de energia deste trânsito e sua rapidez com entusiasmo. Tudo ao seu redor irá acelerar o ritmo e situações impactantes podem começar a acontecer, fazendo com que você se sinta um pouco desconfortável e até introvertido. Tente usar este tempo para meditar, relaxar e entrar em contato primeiro com você mesmo e depois com os outros.

Gêmeos

Continue levando as coisas da maneira que você faz melhor: com otimismo e disposição. Esta fase ajudará a abrir portas para se arriscar a fazer o que nunca imaginou. Esta é a hora certa para conhecer novas pessoas e aproveitar momentos. Por mais que seja tentador, tente agir sem impulsividade e espere algumas respostas chegarem até você.

Câncer

Sua carreira e trabalho são priorizados, podendo ganhar novas direções – tudo graças ao seu desempenho. Apesar de este trânsito trazer a iniciativa que você precisa, é necessário ter cuidado com a impulsividade e exagero. Confiar em si mesmo é importante, mas antes lembre-se de calcular bem onde você pretende pisar e ter cuidado durante o trajeto escolhido.

Leão

Este trânsito pode ser muito benéfico para você, trazendo um aumento da capacidade intelectual e motivação em todas as áreas da sua vida. Este é o momento de expandir horizontes e aprender! É preciso ter cuidado apenas com a ansiedade e ego exacerbado para aproveitar as mudanças que estão por vir sem prejuízos.

Virgem

Esta fase pode forçar alguns momentos decisivos e até desentendimentos, especialmente na vida amorosa. Você se verá obrigado a se concentrar em si mesmo e em suas emoções. Esteja preparado para aprender coisas novas, mas também para olhar cruamente para você mesmo – algo que pode ser difícil.

Libra

Esta fase é ideal para recomeçar e, finalmente, olhar mais para si mesmo. Este tempo deve ser usado para aprender mais sobre si e sobre os seus relacionamentos. Tenha cuidado ao confrontar as pessoas para resolver problemas e controle suas emoções.

Escorpião

Mesmo que você esteja apegado, sua necessidade de liberdade irá ficar mais evidente. Ao mesmo tempo, seu signo se sentirá mais inspirado para enfrentar situações, problemas e resolver pendências que estavam estagnadas. Tenha cuidado apenas com o esgotamento que pode trazer mudanças de humor.

Sagitário

Mudanças nos seus relacionamentos e trabalho podem chegar. Esta fase irá deixá-lo ainda mais confiante e disposto a realizar, o que pode ter grandes influências na sua vida romântica e sexual. Você deve aproveitar este momento em que suas necessidades ficam em alta, mas deve ter cuidado com o egoísmo.

Capricórnio

Depois de uma fase complicada e confusa emocionalmente, você deve dar um tempo e descansar sua mente. Isso não vai ser fácil, pois esta fase pede ação e pode influenciá-lo a tomar atitudes explosivas. Mantenha a calma sempre e, se necessário, prefira manter certa distância para poder processar essa energia e usá-la a seu favor.

Aquário

Você se sentirá muito mais sociável e, além de aproveitar essa característica com seus amigos e pessoas queridas, é preciso usá-la para tocar em assuntos que precisam ser resolvidos – especialmente na vida amorosa. É o momento mais indicado para aprender sobre si mesmo e superar. Tenha cuidado apenas com a dureza das palavras e excesso de rebeldia.

Peixes

Você estará mais concentrado em suas crenças e valores. No início desta fase é possível que você se sinta um pouco desconfortável, mas conforme a energia é processada sua forma de se comunicar muda e ganha uma abordagem mais confiante. Seja realista e aproveite este momento para negociar, pois esta é a sua vantagem agora.