WhatsApp libera ajustes em nova atualização beta para Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp enviou uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play, elevando a versão para 2.19.106.

No update, são liberados novos recursos, conforme revelado pelo site WABetaInfo. A nova interface e melhorias para o doodle do WhatsApp estão finalmente disponíveis.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.106: what's new?

New improvements for the WhatsApp Doodle are now available for any Android beta user.https://t.co/Ad3Prx2YbC

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 15, 2019