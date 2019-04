Suco verde de maçã, gengibre e Manjericão: confira a receita detox ideal para iniciantes

O organismo já consegue se livrar de muitas substâncias tóxicas naturalmente. No entanto, vez ou outra é importante melhorar o rendimento dos fígados e rins ingerindo bebidas a base de frutas e vegetais.

Com ingredientes como, pepino, limão, maçã verde, aipo e coentro este suco verde detox é uma das melhores pedidas para desintoxicar o corpo dos quilinhos adquiridos pelos excessos do dia a dia.

Segundo o sítio estrangeiro Health Nutrition, este suco é ideal para aqueles que estão começando a se aventurar nos sucos detox. A combinação manjericão, limão e coentro dá um sabor inesquecível.

Lembre-se que é importante consultar um nutricionista para desenvolver uma alimentação balanceada e de acordo com os seus objetivos.

Confira a receita para emagrecer do suco ideal para iniciantes

Ingredientes

Um Pepino descascado

2 maçãs verdes

Meio maço de coentro

Meio maço de espinafre

3,5cms de Gengibre

Meio maço Manjericão

Quatro bastões de Aipo

Um limão

Preparação: Ponha tudo no juicer e bata até que fique pronto. Você pode prepara-lo no liquidificador, no entanto, será necessário coa-lo depois. Serve duas pessoas