Santa Feira do Peixe da Ceagesp: confira horário e os peixes que estão na época, ideais para a Páscoa

É tradição não comer carne vermelha na Sexta-Feira Santa por causa da morte de Jesus Cristo. A tradição pega até os católicos menos fervorosos ou praticantes. Com a chegada do feriado Santo, algumas pessoas já procuram um substituto pro tao batido bacalhau.

A tradição percorre o país, no entanto, comer bacalhau o todos os anos pode ser sem graça, isso sem falar nas pessoas que não gostam do peixe. Pensando nisso, separamos duas listas de pescados que estão disponíveis na Ceagesp por sazonalidade.

Ou seja, o que você encontrar neste post como sazonalidade forte sai um pouco mais conta do que em outras épocas do ano. Já os produtos entre safra estarão na lista sazonalidade média, quer dizer que o preço não é tão bom, no entanto, não há escassez de produção .

Para facilitar ainda mais sua vida, esta semana o Ceagesp realiza a 14ª Santa Feira do Peixe, no Pátio do Pescado da CEAGESP, das 12h às 21h. De acordo com a organização espera-se comercializar cerca de 150 quilos de peixe do dia 15 até o dia 18, quando a feira termina.

Reprodução/ Divulgação

Sazonalidade forte

Badejo

Badejo

Cação

Cambeva

Cavalinha

Curimbatá

Galo

Garoupa

Gordinho

Lambari

Mandi

Merluza

Namorado

Oveva

Pacu

Pescada

Piranha

Sardinha Fresca

Reprodução/ pixabay

Sazonalidade média

Abrotea

Atum

Bagre

Berbigão

Carapau

Cascote

Corvina

Espada

Guaivira

Linguado

Meca

Olho de Boi

Pampo

Papa

Terra

Parati

Pargo

Peroa

Piau

Pitangola

Polvo

Salmão

Siri

Traíra

Xareu

Xixarro