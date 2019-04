Os signos que serão mais afetados pela entrada de Mercúrio em Áries

Na manhã de 17 de abril, Mercúrio mudará a sua casa! Desta vez, o planeta deixará o sutil e temperamental signo de peixes para entrar em Áries, o sincero e impulsivo do zodíaco.

Confira os signos que serão mais afetados por este trânsito:

Câncer

Este é o momento em que você está focando no trabalho e se sente mais pronto do que nunca para avançar na sua carreira. No entanto, a entrada de Mercúrio em Áries pode absorver a sua vontade de iniciativa e transformá-la em atitude extrema ou exagero. Antes de fazer ou dizer qualquer coisa é preciso analisar com cautela para que as coisas não sejam mal interpretadas ou tomem dimensões desnecessárias.

Libra

Neste momento você se sente muito ligado aos relacionamentos, seja com seus amigos, parceiro ou família. No entanto, esta fase pode trazer muita franqueza na sua comunicação e atrair dramas que tirão o sossego. Esteja preparado também para ser “empurrado” a tomar algumas decisões – lembre-se de levar sempre em conta as aprendizagens que você já acumula, mas por vezes tem medo de pôr em prática.

Capricórnio

Você passou por momentos confusos, de emoções instáveis que ainda o deixam intrigado. Embora esta seja a oportunidade de um novo começo, no início desta fase é possível que você ainda se sinta carregando fardos complexos, portanto vá com calma e controle a energia explosiva de Áries que pode influenciá-lo a jogar tudo para o alto.