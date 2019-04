Tudo o que se sabe até agora sobre o novo iOS 13 para iPhones

Uma nova versão do sistema operacional iOS (iOS 13) deve ser apresentada na ‘Apple Worldwide Developers Conference’. A conferência WWDC acontece em junho deste ano.

E vários rumores sobre o novo iOS 13, próxima grande atualização para iPhones e iPads, já foram divulgados, de acordo com o site 9to5mac.

Algumas novas funcionalidades também já foram vazadas. A primeira coisa relatada é que depois de muita espera, haverá um modo escuro (dark mode).

REUTERS/Jason Lee/File Photo

O recurso, já disponível em alguns aplicativos, ajuda na redução do consumo de bateria do aparelho celular. É altamente provável que seja oficial no iOS 13.

O tema ‘multitarefas’ ganhará muito espaço na nova versão. Fala-se que os aplicativos terão janelas diferentes e que poderão ser acomodados de diferentes formas.

Há rumores também de que a fonte do sistema operacional provavelmente seja alterada. No entanto, deve ser uma pequena mudança. Tudo deve ser confirmado no lançamento. Até lá, novos informações devem ser divulgadas.

