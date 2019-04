NASA divulga último registro de sonda perdida no espaço: Cassini-Huygens

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou recentemente um dos últimos registros da sonda Cassini-Huygens.

Após 20 anos de atuação, o contato com o equipamento espacial foi perdido em setembro de 2017. Ela foi lançada ao espaço em 1997.

O equipamento registrou uma imagem de Titã, o maior satélite natural de Saturno e o segundo maior de todo o Sistema Solar. Confira a foto:

During @CassiniSaturn’s last look at Titan, Saturn’s largest moon, scientists gathered data that reveal what fills the moon's northern lakes — and how surprisingly deep they are: https://t.co/YDik8EIjSb pic.twitter.com/230Do30Wkw

— NASA JPL (@NASAJPL) April 15, 2019