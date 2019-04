3 mudanças que afetarão todos os signos do zodíaco após a entrada de Mercúrio em Áries

No próximo 17 de abril, Mercúrio está deixando o sensível signo de Peixes para entrar em Áries, um visionário implacável!

Confira as três principais mudanças que este trânsito trará para os signos:

1. Prepare-se para a velocidade

Todos os signos podem ser pegos de surpresa com uma energia que se movimenta rapidamente. As coisas começam a sair do lugar e agora é mais fácil enxergar todos os caminhos que podemos seguir.

Enquanto Mercúrio estava em Peixes, tudo era mais lento. Esta nova fase em Áries inicia um momento de ações e de atitude mais confiante. Para muitos, chegou a hora de decolar!

Reprodução / Giphy

2. Arme-se de tato e cautela

Apesar de parecer muito animador, toda esta energia de movimento e ação exige cautela em dobro. Este é o momento de prestar ainda mais atenção no que se diz e colocar filtros em alguns comportamentos, pois a pressa e a imprudência podem pegar na sua mão sem que você se dê conta.

As tomadas de decisões não devem ser negligenciadas e os confrontos não devem ser imediatos. O conselho mais importante dessa fase é esperar a poeira abaixar, respirar, pensar mais de duas vezes e abordar a situação com calma.

Acredite, sua vida pode se tornar um grande desafio se você perder o tato para lidar com os outros!

Reprodução / Giphy

3. Não tenha medo de recomeçar

Mercúrio em Peixes pode ter sido uma fase de introspecção, resolução e finalizar ciclos. Agora, a entrada deste planeta em Áries, o signo da coragem e ação, significa a abertura para novos recomeços e atitudes.

Este é o melhor momento para agir e conseguir aquilo que você quer em qualquer área da sua vida – amor, carreira, etc – com uma visão mais otimista, valente e competitiva!