Battle Royale: Vilão Thanos pode voltar ao Fortnite antes da estreia de ‘Vingadores: Ultimato’

O perigoso vilão Thanos, do Universo Cinematográfico Marvel, pode voltar ao game Fortnite Battle Royale antes da estreia do longa ‘Vingadores: Ultimato’.

O personagem já havia participado do jogo no ano passado e novos vazamentos sugerem uma possível presença do vilão em 2019.

No entanto, ainda são apenas rumores e nada foi confirmado oficialmente, conforme revelado pelo site especializado ComicBook. Isso já foi suficiente para criar entusiasmo nos jogadores. Em breve teremos nova informações.

Fortnite

